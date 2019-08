La juge "RBG", doyenne de la Cour suprême américaine, soignée pour un cancer

(Belga) La doyenne de la Cour suprême des Etats-Unis, Ruth Bader Ginsburg, a été soignée cet été pour une tumeur cancéreuse au pancréas, a annoncé vendredi la plus haute juridiction américaine.

Mme Ginsburg, "RBG" ainsi qu'on la surnomme, a durant trois semaines subi des séances de radiothérapie dans un institut d'oncologie à New York. Elle a bien répondu au traitement, a précisé Kathleen Arberg, la porte-parole de la haute cour. "La tumeur a été détruite de façon permanente et il ne reste aucune trace de maladie dans le corps" de la magistrate âgée de 86 ans, a précisé Mme Arberg. Juge la plus connue du quatuor progressiste de la Cour suprême, "RBG" a déjà été soignée pour plusieurs cancers, apparus sur une période de deux décennies, notamment au pancréas et au colon. Les démocrates américains redoutent plus que tout une défaillance de Ruth Bader Ginsburg car, si elle venait à partir, le président Donald Trump la remplacerait par un juge conservateur. Ce nouvel arrivant serait automatiquement confirmé par un vote du Sénat, où les républicains ont conservé leur majorité aux élections législatives de 2018. La Cour suprême a déjà une majorité de cinq juges conservateurs. Durant ses soins à New York, effectués du 5 au 23 août, c'est-à-dire à une période durant laquelle la Cour suprême n'est pas en session, Ruth Bader Ginsburg a pu maintenir un emploi du temps actif, selon le communiqué de vendredi. "RBG" a été nommée en 1993 à la haute cour par le président Bill Clinton. Elle jouit d'une popularité étonnante au regard de l'austérité traditionnellement associée aux neuf juges de la Cour suprême. Cela s'explique notamment par le fait que la juge Ginsburg fut une pionnière de la lutte pour l'émancipation des femmes, dans les années 1970. Elle a ensuite épousé d'autres évolutions de la société américaine, se rapprochant des jeunes sur des questions comme l'avortement ou le mariage homosexuel. La Cour suprême américaine veille à la constitutionnalité des lois et arbitre les sujets de société les plus épineux: peine de mort, mariage homosexuel, droit à l'avortement, défense de l'environnement, litiges électoraux, etc. (Belga)