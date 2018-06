La justice belge a enfin pu consulter les Panama Papers de clients Dexia

Deux ans après la fuite des premiers Panama Papers, la justice belge a pu pour la première fois avoir accès aux quelque 11 millions de documents provenant du cabinet panaméen Mossack Fonseca, révèlent jeudi les journaux Le Soir, De Tijd et le magazine Knack.

Les enquêteurs et notamment le juge d'instruction Michel Claise se sont rendus la semaine dernière en Allemagne, qui a pu se procurer les Panama Papers. Il se sont renseignés sur un dossier: le dossier Experta, du nom d'une ancienne filiale luxembourgeoise du groupe franco-belge Dexia. Experta aurait été le client de Monsack Fonseca à commander le plus de sociétés offshore. Une instruction judiciaire a été ouverte et les locaux de Dexia et de la banque Belfius avaient été perquisitionnés en décembre 2017.

Si le fisc a dû attendre deux ans pour consulter une partie des Panama Papers, il a néanmoins enrôlé 11,7 millions d'euros depuis avril 2016 grâce aux révélations. Une grosse centaine d'enquêtes sont toujours en cours, selon Le Soir. Une nouvelle fuite de documents liés aux Panama Papers révèle par ailleurs le nom de 133 Belges, après les 732 noms de la première salve il y a deux ans. Parmi les "nouveaux" noms ne figurent pas de personnalités connues, mais certaines familles nobles dont un prince, précise De Tijd.