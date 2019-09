La justice belge dévoile un système de fraude venu de Chine

Un système de fraude passant par l'aéroport de Bruxelles-National permet à des entreprises chinoises de proposer de nombreux produits à prix plancher sur des sites de vente en ligne comme Amazon, écrit De Tijd, jeudi. Le parquet de Hal-Vilvorde a découvert le pot aux roses.

Les enquêteurs ont passé au crible 16 transports de produits depuis la Chine vers l'Union européenne en passant par Brussels Airport, sans que la TVA ne soit payée. Les exportateurs chinois ont utilisé de fausses factures pour se soustraire aux taxes, explique la porte-parole du parquet, Carlo Vercarre. Pour échapper à la TVA, les entreprises chinoises faisaient croire que les containers n'étaient pas destinés au marché belge, mais à un autre pays européen où la TVA serait payée. En définitive, la taxe sur la valeur ajoutée n'était jamais réglée nulle part.

De cette manière, les produits peuvent être vendus à un prix beaucoup plus bas. "Les biens sont ensuite envoyés vers l'un des centres de distribution de sites de vente en ligne comme Amazon en Europe, où ils sont alors vendus à des particuliers à travers le continent", expose la porte-parole. Dans cette affaire, le parquet poursuit trois sociétés chinoises, une allemande et une britannique devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Elles sont prévenues de faux en écriture, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. L'affaire passera le 5 décembre devant le tribunal.