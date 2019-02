La justice belge enquête à nouveau sur le terroriste Rachid Benomari: des auditions ont été réalisées au Kenya

La juge d'instruction en charge du volet belge des attentats de Paris enquête au Kenya.

C’est une information RTL INFO. Une nouvelle instruction concernant le terroriste Rachid Benomari est menée par la juge d’instruction Panou, déjà en charge de l’enquête concernant le volet belge des attentats de Paris. Le dossier Benomari n’est pas lié à la cellule qui a touché la Belgique et la France mais l’extrémiste d’origine française a été condamné en Belgique en octobre 2014 à 18 ans de prison pour participation en tant que dirigeant aux activités d’un groupe terroriste.

Lors de son procès, devant les juges, il a contesté la qualité de dirigeant. Il a en revanche avoué avoir participé à un guet-apens en Somalie avec des milices islamistes Al-Shebab, qui, d'après lui, a fait une trentaine de victimes. C’est concernant ces faits que la justice belge enquête et qu’une commission rogatoire s’est déplacée fin 2018 jusqu'au Kenya, pays voisin de la Somalie.

Deux juges d’instruction dont la juge Panou et deux enquêteurs belges ont participé au voyage. Toute une série d’auditions de militaires a été effectuée. Selon une source RTL INFO, un colonel de l'armée kenyane a identifié une embuscade qui pourrait correspondre aux dires de Rachid Benomari. Les militaires kényans victimes ont été convoqués et entendus. Il y aurait eu un mort et plusieurs blessés. Il s’agissait d’une offensive des milices Al-Shebab.

Rachid Benomari s’est désormais rétracté et précise que l’embuscade n’a jamais eu lieu.