La justice britannique refuse un recours d'Assange contre son extradition aux Etats-Unis

(Belga) La Cour suprême britannique a refusé lundi de se saisir du recours du fondateur de Wikileaks Julian Assange contre une décision autorisant son extradition vers les Etats-Unis, qui veulent le juger pour une fuite massive de documents.

Le recours ne soulevait "aucun point de droit discutable", a expliqué une porte-parole de la Cour suprême. Le dossier va à présent revenir à la ministre de l'Intérieur Priti Patel, a indiqué Wikileaks sur Twitter. L'Australien de 50 ans est poursuivi par la justice américaine pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Poursuivi notamment en vertu d'une législation contre l'espionnage, il risque 175 ans de prison, dans une affaire dénoncée comme une attaque gravissime contre la liberté de la presse par ses soutiens. En janvier 2021, la justice britannique avait initialement tranché en faveur du fondateur de Wikileaks. Invoquant un risque de suicide de Julian Assange, la juge Vanessa Baraitser avait refusé de donner son feu vert à l'extradition. Mais Washington avait remporté une victoire majeure en décembre, lorsque la Haute Cour avait annulé cette décision, estimant que les États-Unis avaient fourni des assurances répondant aux inquiétudes de la juge. Julian Assange avait ensuite obtenu le 24 janvier dernier l'autorisation de former un recours contre la décision de la Haute Cour devant la Cour Suprême, laquelle a donc refusé de s'en saisir. (Belga)