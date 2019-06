La justice française annule une charte d'amitié avec un village du Nagorny-Karabakh

(Belga) La justice française a annulé une charte d'amitié entre une ville de la région parisienne et une commune de la région disputée du Nagorny-Karabakh, jugeant qu'une telle initiative relevait de la "politique internationale" de la France et donc de la "compétence" de l'Etat.

Dans une décision du 29 mai, consultée par l'AFP, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (région parisienne) a estimé que cette charte signée en octobre 2018 par les maires d'Arnouville et de Chekher était "entachée d'illégalité". Le Nagorny-Karabakh est une enclave à majorité arménienne, rattachée en 1921 à l'Azerbaïdjan par les autorités soviétiques, qui a proclamé unilatéralement son indépendance en 1991, avec le soutien de l'Arménie. La guerre entre les deux communautés du Karabakh a éclaté en 1988. Un cessez-le-feu avait été conclu en 1994, après une guerre ayant fait 30.000 morts et des centaines de milliers de réfugiés. Aucun traité de paix n'a toutefois été signé entre Bakou et Erevan et des heurts se produisent régulièrement. La France défend sa neutralité dans ce dossier en tant que membre du groupe de Minsk, chargé de trouver une issue au conflit. (Belga)