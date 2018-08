La justice turque refuse à nouveau de lever l'assignation à résidence du pasteur Brunson

(Belga) Un tribunal turc a rejeté vendredi une nouvelle demande de levée de l'assignation à résidence du pasteur américain Andrew Brunson, au coeur d'une crise diplomatique entre Ankara et Washington, a indiqué son avocat.

L'avocat du pasteur Brunson, Cem Halavurt, a déclaré qu'il ferait à nouveau appel dans deux semaines. La détention pendant un an et demi puis le placement en résidence surveillée en Turquie de M. Brunson a provoqué une grave crise diplomatique entre la Turquie et les Etats-Unis. Washington a imposé une série de sanctions contre la Turquie -- qui a répliqué avec des mesures similaires -- du fait de cette affaire. Mais le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a prévenu jeudi que l'administration américaine était prête à imposer de nouvelles sanctions. "Nous prévoyons de faire davantage s'ils ne le libèrent pas rapidement", a-t-il affirmé. Me Halavurt avait déposé un nouveau recours mardi contre l'assignation à résidence de son client, après une première tentative infructueuse début août. Un premier tribunal turc avait rejeté sa demande mercredi, mais celle-ci devait être examinée par une autre cour de plus haute instance. Celle-ci s'est donc prononcée vendredi. M. Brunson risque jusqu'à 35 ans de prison pour espionnage et activités "terroristes", des accusations qu'il rejette en bloc. (Belga)