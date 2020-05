La légende de la soul Betty Wright est décédée à 66 ans

(Belga) La chanteuse américaine de soul et R&B Betty Wright est décédée à l'âge de 66 ans, a annoncé dimanche sa nièce sur Twitter. La cause du décès n'a pas été communiquée.

Bettie Wright, née Bessie Regina Norris, est surtout connue pour les tubes "Tonight Is the Night" et "Where Is The Love" - qui lui a valu un Grammy Award - en 1974 ainsi que "No Pain, (No Gain)" en 1988. Elle a débuté sa carrière musicale en se produisant avec les Echoes of Joy, groupe de gospel de sa famille à Miami. A 15 ans, elle sort son premier album solo "My First Time Around", avec sa chanson "Girls Can't Do What the Guys Do". Quelques années plus tard, elle sort son plus grand titre "Clean Up Woman". Dans les années 1980, elle lance sa propre maison de disques, une première pour une artiste féminine. La jeune génération la connait surtout par la série de téléréalité Making the Band, où elle assumait le rôle de coach vocal. Il y a deux jours, la chanteuse Chaka Khan avait appelé à prier pour Betty Wright, laissant entendre que sa santé était mauvaise. (Belga)