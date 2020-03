la Ligue de rugby nord-américaine annule sa saison 2020

La Major League Rugby, championnat réunissant 12 équipes nord-américaines où évolue notamment l'ancien centre international français Mathieu Bastareaud, a annoncé jeudi l'annulation de sa saison 2020 après seulement cinq journées, en raison de la pandémie de coronavirus.

"J'annonce avec tristesse que le reste de la saison 2020 est annulée", a déclaré le patron de la MLR George Killebrew. "Nous pensons qu'au final c'est la bonne décision car nous avons tenu compte des risques pour la santé et la sécurité de tous".

Killebrew a affiché au passage son optimisme pour un retour l'an prochain de la MLR, passée de 7 équipes à son lancement en 2018 à 9 l'année suivante puis à 12 cette saison.

"Je tiens à assurer nos fans qu'il ne fait aucun doute que la MLR reviendra en 2021 plus grande et meilleure que jamais", a-t-il souligné. "On va profiter de cette période (d'arrêt) comme une opportunité pour faire grandir la MLR dans tous ses aspects..."

La MLR a commencé à attirer plus de grands noms de l'étranger dont le pilier Tendai "The Beast" Mtawarira, membre de l'équipe sud-africaine sacrée championne du monde en 2019, ou Mathieu Bastareaud, qui a rejoint le Rugby United New York en fin d'année dernière.

Au moment de l'arrêt, l'équipe de San Diego Legion, qui avait remporté ses cinq matches, était en tête avec 23 points devant Toronto (19 pts) et l'équipe de la capitale Old Glory DC (17 pts).

Le championnat, créé en 2018, était passé de sept à neuf équipes en 2019 avant d'ajouter trois clubs en 2020.