La Louisiane réélit son gouverneur démocrate, un revers pour Trump

(Belga) La Louisiane a réélu samedi de justesse son gouverneur démocrate John Bel Edwards, infligeant un camouflet au président américain Donald Trump qui avait déployé d'intenses efforts pour soutenir le candidat républicain dans cet Etat conservateur du sud des Etats-Unis.

Selon les médias américains, John Bel Edwards, un démocrate modéré, s'est imposé avec 51,3% des voix contre 48,7% pour son rival républicain, l'homme d'affaires Eddie Rispone, qui a reconnu sa défaite. La défaite de M. Rispone est un camouflet pour M. Trump, qui l'avait emporté en Louisiane avec vingt points d'avance lors de la présidentielle de 2016 et qui avait effectué trois voyages en Louisiane, un Etat traditionnellement conservateur, pour soutenir le candidat républicain. Début novembre, le gouverneur républicain sortant avait déjà été battu in extremis par le candidat démocrate dans le Kentucky, autre Etat où M. Trump s'était imposé de façon écrasante en 2016. Dans le même temps, les démocrates ont aussi repris pour la première fois en plus de 25 ans le contrôle des deux chambres de l'Assemblée de Virginie. Dans un pays très divisé, ces scrutins étaient attendus comme un test révélateur de la popularité de Donald Trump, quatrième président de l'histoire américaine menacé par une procédure de destitution dans le cadre de l'affaire ukrainienne. (Belga)