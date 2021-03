La Maison Blanche juge que Meghan et Harry ont fait preuve de "courage"

(Belga) La Maison Blanche a salué lundi le "courage" du prince Harry et de sa femme Meghan Markle au lendemain de leur interview explosive à la télévision américaine.

"Parler de ses propres combats sur les questions de santé mentale et relater son histoire personnelle demande, pour toute personne, du courage", a souligné Jen Psaki, porte-parole de l'exécutif américain. Cependant, a-t-elle souligné, ils sont tous les deux désormais des "citoyens privés". "Nous ne ferons pas d'autres commentaires au nom du président", a-t-elle insisté. Un an après la mise en retrait du couple et son départ pour la Californie, leurs confessions, recueillies par la star de la télévision Oprah Winfrey, dressent un portrait sombre de la monarchie britannique, cible d'un tir nourri d'accusations, de l'insensibilité au racisme. (Belga)