La Malaisie au calendrier du Championnat du monde d'endurance moto en 2019-2020

La saison 2019-2020 du Championnat du monde d'endurance moto (EWC), dont le calendrier provisoire a été dévoilé jeudi, comptera cinq manches, dont une nouveauté: les 8 Heures de Sepang, en Malaisie, le 14 décembre 2019.

Les deux épreuves de 24 heures disputées en France, le Bol d'Or sur le circuit Paul Ricard du Castellet (sud-est) et les 24 Heures Motos au Mans (ouest), seront courues respectivement les 21 et 22 septembre 2019 et les 18 et 19 avril 2020.

Le calendrier provisoire de la saison 2019-2020 du Championnat du monde d'endurance moto (EWC):

21-22 septembre 2019: Bol d'Or (course de 24 heures) / Le Castellet (France)

14 décembre 2019: 8 Heures de Sepang (Malaisie)

18-19 avril 2020: 24 Heures Motos / Le Mans (France)

6 juin 2020: 8 Heures d'Oschersleben (Allemagne)

19 juillet 2020: 8 Heures de Suzuka (Japon)