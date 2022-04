La maman à l'origine de la photo du dos de son enfant recouvert de ses coordonnées témoigne: "Elle pensait qu'on jouait"

Ce mardi, nous vous rapportions cette détresse d'une maman ukrainienne qui a écrit sur le dos de son enfant ses coordonnées au cas où il lui arrivait quelque chose alors que l'Ukraine était envahie par les troupes russes armées.

Aleksandra Makovii est la maman de Vira, 2 ans. Au moment de fuir Kiev où elle vivait jusqu'à l'invasion russe, elle a décidé d'inscrire sur le dos de sa fille ses coordonnées et de rédiger une carte avec les mêmes informations qu'elle a glissée dans la veste de cette dernière. Un geste au cas où la guerre les séparerait. La mère témoigne: "Heureusement, elle est trop jeune pour comprendre ce qu'il se passe. Elle pensait qu'on jouait à un jeu donc ça lui faisait plaisir que j'écrive cela sur son dos vu qu'avant on jouait avec des feutres et des stylos. Comme je suis artiste, on joue constamment avec de la peinture."

Alexandra partage la photo sur les réseaux sociaux. Elle reçoit alors plusieurs dizaines de messages de parents ukrainiens qui se sont inspirés d'elle. Certains ont cousu leurs coordonnées dans les vêtements ou fabriquer des bracelets. D'autres encore ont écrit sur les vêtements de leurs enfants.

"Je tremblais tellement que tous les mots étaient horriblement mal écrits et j'ai mal écrit mon numéro de téléphone. J'ai dû le corriger", témoigne la maman.

Depuis Alexandra et Vira ont réussi à fuir Kiev. Elles ont reçu de l'aide en Pologne et on atteint la France. Le nombre d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays depuis le début de la guerre a franchi la barre symbolique des quatre millions de personnes et parmi eux de nombreux enfants.