La marine australienne saisit pour 150 millions de dollars d'haschich et d'héroïne

La marine australienne a saisi pour 208 millions de dollars australiens (150 millions de dollars américains) d'haschich et d'héroïne sur des bateaux de pêche navigant en mer d'Arabie, a-t-elle annoncé samedi.

Plus de 2,1 tonnes de haschich et 345 kilogrammes d'héroïne ont ainsi été découverts lundi et mardi derniers, lors d'une opération de la frégate HMAS Ballarat de la marine australienne. Les drogues ont été trouvées à bord de deux navires de pêche, qui ont fait l'objet d'une enquête après avoir manifesté un comportement suspect. L'action a eu lieu dans les eaux internationales sous la direction de la Coalition des forces maritimes, dont font partie notamment l'Australie, la Belgique, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis ou encore le Japon et l'Arabie saoudite. Le haschich saisi a une valeur d'environ 105 millions de dollars et l'héroïne en vaut plus de 103,5 millions. Les drogues ont été détruites. Cet échec des narcotrafiquants fait suite à trois autres saisies de la marine, qui ont totalisé 931 kg d'héroïne en décembre et 3,1 tonnes de haschich début janvier.