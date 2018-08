La mer Caspienne, riche en hydrocarbures et en caviar

Les dirigeants de de l'Azerbaïdjan, de l'Iran, du Kazakhstan, de la Russie et du Turkménistan se rassemblent dimanche dans la ville portuaire d'Aktaou pour signer un accord historique définissant le statut de la mer Caspienne.

Voici cinq choses à savoir sur cette vaste étendue d'eau dont le statut légal fait l'objet de négociations depuis plus de vingt ans.

- Mer ou lac ? -

Mer ou lac ? La question divise toujours autant les experts. Ce qui est sûr, c'est que la Caspienne constitue la plus grande étendue d'eau enclavée au monde avec près de 70.000 kilomètres cube, soit plus que la mer du Nord et la mer Baltique.

Alimentée par la Volga, on la qualifie souvent de "mer fermée" à l'exemple de la mer d'Aral.

L'accord qui doit être signé dimanche qualifie la Caspienne de "mer" mais est censé lui donner un statut légal spécial, selon Moscou.

- Hydrocarbures -

L'une des raisons de l'intérêt des pays riverains pour la mer Caspienne sont les riches réserves d'hydrocarbures qu'elle renferme.

Selon les estimations, ses eaux salées recèlent près de 50 milliards de barils de pétrole et 300.000 milliards m3 de gaz naturel.

Le plus gros gisement, Kachagan au Kazakhstan, renferme 13 milliards de barils de pétrole.

Extraire les hydrocarbures de l'eau n'est toutefois pas toujours aisé comme l'ont montré les retards dans l'exploitation de Kachagan, qui pose de nombreux défis technologiques: faible profondeur de l'eau, gelée en hiver, et réserves soumises à très hautes pressions.

- Caviar -

La Caspienne abrite la population la plus élevée au monde de grand esturgeon bélouga, dont les oeufs sont consommés sous forme de caviar.

Le caviar le plus cher de la Caspienne provient des oeufs d'un rare esturgeon albinos présent dans le sud de l'étendue d'eau.

Les militants écologistes dénoncent une pêche intensive qui épuise les stocks et espèrent que le nouvel accord donnera un coup de pouce aux efforts de préservation.

Selon le livre Guiness des records, un kilogramme du caviar d'esturgeon d'Iran peut atteindre jusqu'à 25.000 dollars.

- Tourisme local -

Les côtes couvertes d'écume et les eaux agitées de la Caspienne semblent pas être une destination touristique idéale, mais pour les citoyens du Turkménistan et d'Azerbaïdjan, elles représentent un séjour à la plage idéal.

Les deux pays riverains ont investi massivement pour développer le tourisme au bord de la Caspienne, orienté surtout vers un public local.

Certains endroits souffrent pourtant de la pollution liée à l'industrie du pétrole et aux déchets industriels.

Ces dernières années, les autorités azerbaïdjanaises et russes ont décrété plusieurs plages dangereuses pour la baignade, ce qui n'empêche pas certains nageurs de s'y risquer malgré tout.

- Monde de Narnia? -

L'écrivain britannique C. S. Lewis a nommé "Caspian" l'un des personnages de sa saga fantastique culte "Le Monde de Narnia". Si le lien n'est pas prouvé, les sept tomes regorgent de références aux langages et aux cultures dominant la région.

Parmi ces références figurent le lion Aslan, dont le nom est dérivé du mot "lion" dans plusieurs langues turques dont l'azéri et le turkmène.