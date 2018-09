La mise en garde d'Angela Merkel envers Donald Trump: "Détruire l'ONU sans développer autre chose est dangereux"

La chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde dimanche le président américain Donald Trump contre la tentation de "détruire" le multilatéralisme, et notamment les Nations unies.

"Les Nations unies ont été fondées sur les décombres de la Seconde guerre mondiale, et évidemment, c'est loin d'être parfait", a déclaré Mme Merkel lors d'un meeting de campagne pour les élections législatives régionales en Bavière.



"Mais détruire quelque chose sans avoir développé autre chose de nouveau est extrêmement dangereux et peut détruire l'ordre actuel qui garantit la paix, plus vite que nous ne le pensons", a-t-elle averti.



La chancelière a martelé que le multilatéralisme était la voie à suivre. Or, a-t-elle souligné, "l'actuel président américain dit que le multilatéralisme n'est pas la réponse aux problèmes, et croit qu'il n'y a que des situations avec un seul gagnant, contrairement à moi".



"Cela remet en question les systèmes multilatéraux (...), la capacité des Nations unies à fonctionner", a-t-elle estimé.



Devant l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a fait mardi l'éloge de la "souveraineté" et dénoncé "l'idéologie du mondialisme".