La moitié des personnes pauvres sont mineurs d'âge

(Belga) La moitié des personnes vivant dans la précarité sur notre planète a moins de 18 ans, ressort-il de chiffres fournis par les Nations Unies. Environ 1,3 milliard de personnes, une sur quatre dans les 104 pays analysés, peuvent être qualifiées de pauvre. Quelque 662 millions d'entre elles sont des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans.

Environ 1,1 milliard de ces gens vivant dans la précarité habitent la campagne, endroit où les chiffres de pauvreté sont quatre fois plus élevés qu'en environnement urbain. Le rapport de l'ONU souligne aussi des aspects positifs, comme le fait que ces dix dernières années, 271 millions de personnes sont sortie de la pauvreté en Inde. L'étude est le résultat du travail d'experts des programmes de développement des Nations Unies et de l'Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Ils ont analysé les situations de vie dans 104 pays au regard des conditions de santé, d'enseignement et de vie en vigueur. Trois quarts de la population de ces pays doivent vivre avec un revenu moyen ou faible. (Belga)