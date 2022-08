La mort d'Al-Zawahiri confirmée également côté taliban

(Belga) Un porte-parole des talibans en Afghanistan a confirmé la mort de l'ancien chef du groupe terroriste Al-Qaïda, a annoncé mercredi la chaîne d'information Al Jazeera. Les États-Unis ont affirmé l'avoir tué lors d'une opération militaire spéciale le week-end dernier à l'aide d'un drone à Kaboul, la capitale afghane.

L'Égyptien Al-Zawahiri était médecin et ancien prisonnier politique lorsqu'il a jeté les bases d'Al-Qaïda en Afghanistan dans les années 1980 avec le Saoudien Oussama Ben Laden (1957-2011). Le groupe terroriste s'est notamment fait connaître par le biais d'attaques au Kenya et aux États-Unis. Ben Laden était la figure de proue et le soutien financier du réseau terroriste mais, très tôt, Al-Zawahiri a été considéré comme la force motrice du mouvement. Il était également soupçonné d'avoir été le cerveau des attentats terroristes commis dans le nord-est des États-Unis en 2001 et qui ont coûté la vie à près de 3.000 personnes. Une récompense de 25 millions de dollars était offerte pour son élimination. Le président américain Joe Biden a qualifié la mort d'Al-Zawahiri de pire coup porté à Al-Qaïda depuis la disparition de Ben Laden. Al-Zawahiri et le groupe terroriste Al-Qaïda ont été éclipsés au fil des ans par des djihadistes qui, dans la lutte contre l'Occident, ont également fait campagne pour la création de leur propre État. Ces "combattants de l'État islamique" (EI) étaient dirigés principalement par d'anciens soldats sunnites irakiens et, il y a environ huit ans, en partie en prenant appui sur la guerre civile syrienne, ils ont réussi à établir un régime de terreur sur de grandes zones de Syrie et d'Irak, appelé califat. Le groupe terroriste État islamique y a régné jusqu'en 2017. (Belga)