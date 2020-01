La mort d'un jeune tué par des rugbymen émeut l'Argentine

Des centaines de personnes ont protesté jeudi à Buenos Aires pour demander justice après la mort d'un jeune homme tué par des joueurs de rugby qui a ému le pays.



"Qu'ils paient !", a clamé Gabriela Sosa, la mère de la victime, dans la manifestation devant le domicile du jeune homme, dans le quartier huppé de Recoleta.



Fernando Baez est mort le 18 janvier dans la nuit, après avoir été roué de coups à la sortie d'une boîte de nuit de la station balnéaire de Villa Gesell, à 400 kilomètres au sud de Buenos Aires.



Une dizaine de jeunes âgés de 18 à 21 ans ont été arrêtés dans cette affaire, tous joueurs d'un club de rugby de la capitale.



Le passage à tabac a été filmé et diffusé sur des réseaux sociaux, provoquant une vague d'indignation dans le pays, où d'autres affaires de violences, et même de viols collectifs, impliquant des rugbymen ont éclaté auparavant.



La Fédération argentine de rugby (UAR) a réagi en annonçant travailler à la mise en place d'un programme contre la violence dans ce sport, surtout pratiqué par les classes aisées en Argentine.



"Notre jeu implique le contact physique à partir d'un très jeune âge, mais toujours dans le cadre d'un règlement clair. Ceux qui ne l'entendent pas ainsi et usent de leur force physique au détriment d'autrui ne respectent pas le rugby ni ses valeurs", écrit l'UAR dans un communiqué.