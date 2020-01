La Mustang conduite par Steve McQueen dans "Bullitt" vendue 3,7 millions de dollars

(Belga) La célèbre Ford Mustang GT conduite par Steve McQueen dans les rues de San Francisco dans le célèbre film "Bullitt" a été vendue aux enchères pour 3,7 millions de dollars, a annoncé la maison de vente David Morton.

L'acteur en personne avait conduit cette voiture verte restée célèbre dans l'imaginaire américain dans ce film de 1968, notamment au cours d'une haletante scène de course-poursuite. La voiture était la propriété d'un homme de 38 ans, Sean Kiernan. Son père l'avait achetée 3.500 dollars en 1974 (prix auquel elle a symboliquement été mise en vente vendredi) et la famille l'avait conduite jusqu'en 1980, quand l'embrayage avait cassé. Elle était restée au garage jusqu'à ce que Sean Kiernan la répare et se mette à l'exposer après la mort de son père en 2014. Cette voiture et son modèle (la Ford Mustang GT) sont tellement emblématiques aux Etats-Unis que le fabricant en avait présenté en janvier 2018 une édition limitée, baptisée Mustang Bullitt.