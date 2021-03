Test réussi des moteurs la fusée géante SLS de la Nasa pour la Lune

La Nasa a procédé jeudi avec succès à un test statique des moteurs de sa nouvelle fusée géante SLS, qui doit un jour emmener des astronautes sur la Lune, un soulagement pour l'agence spatiale américaine après un précédent essai écourté en janvier.

Les quatre moteurs RS-25 de l'étage principal de la fusée, chacun de la taille d'une voiture, ont été allumés durant légèrement plus de huit minutes, ce qui était l'objectif, afin de simuler une phase de lancement.

Ils ont projeté un immense nuage de fumée, dans un bruit assourdissant, sur le centre d'essai de Stennis, dans le Mississippi.

Pour ce test appelé "hot fire", qui a eu lieu vers 20H40 GMT, les réservoirs avaient été remplis de quelque 2,6 millions de litres de carburant.

"Test réussi", a tweeté la Nasa sur le compte officiel de la fusée, peu après que des applaudissements aient retenti dans la salle de contrôle.

Fin janvier, lors d'un test similaire, les moteurs s'étaient arrêtés bien plus tôt que prévu, après un peu plus d'une minute d'allumage seulement.

Cette fois "rien n'a forcé un arrêt prématuré, ce qui est très bien", a commenté jeudi Bill Wrobel, en charge de ces tests pour la Nasa, lors de la retransmission en direct de l'agence spatiale américaine sur internet. Les données devront désormais être analysées en détail.

La fusée lourde SLS (Space Launch System) a déjà pris des années de retard. C'est un lanceur puissant destiné à emporter le vaisseau spatial Orion, dans le cadre du programme américain Artémis de retour sur la Lune.

Ce test était le dernier d'une série de huit destinés à vérifier que l'étage principal de la fusée est prêt à lancer les missions Artémis. Cet étage fait quasiment 65 mètres de haut, est composé des moteurs, des réservoirs, ainsi que des ordinateurs qui constituent le "cerveau" de la fusée.

Elle va maintenant être transportée au centre spatial Kennedy en Floride.

Un premier vol, Artémis 1, prévu plus tard cette année selon le calendrier initial, se fera avec la capsule Orion à son sommet, sans astronaute à bord.

Artémis 2, en 2023, enverra des astronautes autour de la Lune, mais ils n'atterriront pas.

Enfin Artémis 3 enverra deux astronautes sur le sol lunaire, dont la première femme, en théorie en 2024.

Dans sa configuration pour Artémis 1, la fusée SLS sera plus grande que la Statue de la Liberté et plus puissante que la célèbre Saturn V qui emmena les astronautes américains vers la Lune au siècle dernier.

La société spatiale SpaceX développe aussi de son côté un lanceur lourd, Starship, afin de se rendre vers la Lune et même Mars. Les derniers tests de cette fusée ont fini dans d'impressionnantes explosions. Un nouveau vol d'essai d'un prototype de Starship pourrait avoir lieu dans les jours qui viennent.