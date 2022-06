La NASA va lancer des fusées au départ de l'Australie pour la première fois depuis 27 ans

(Belga) L'agence spatiale américaine NASA lancera très prochainement trois fusées depuis l'Australie pour la première fois en 27 ans, a annoncé mercredi le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Entre le 26 juin et le 12 juillet, trois fusées décolleront du Centre spatial d'Arnhem, une installation de la société commerciale Equatorial Launch Australia située dans le Territoire du Nord, la région administrative du nord de l'Australie. Il s'agit du premier lancement à partir d'une installation de lancement commerciale en dehors des États-Unis dans l'histoire de la NASA. Ce sera également le premier lancement de fusée de la NASA depuis l'Australie depuis 1995. Les fusées seront utilisées pour étudier les phénomènes d'héliophysique, d'astrophysique et de science planétaire. "Grâce aux lancements, nous pourrons étudier comment la lumière d'une étoile peut affecter l'habitabilité d'une planète, entre autres choses", a déclaré Nicky Fox de la NASA. Environ 75 employés de la NASA se rendront en Australie pour les lancements, indique The Sydney Morning Herald. Le peuple autochtone Gumatj, propriétaire traditionnel des terres, a été consulté au sujet des lancements. Les fusées parcourront 250 kilomètres vers le ciel pour "recueillir des données sur la physique du soleil et sa relation avec la terre", a déclaré le Premier ministre Albanese. Selon lui, les lancements annoncent une "nouvelle ère" dans l'industrie spatiale australienne, rapporte encore The Sydney Morning Herald. (Belga)