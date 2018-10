La nomination contestée de Philippe Besson comme consul de France à Los Angeles

(Belga) Le syndicat CFDT du ministère français des Affaires étrangères a déposé un recours devant le conseil d'État contre le décret publié le 4 août qui devait permettre notamment la nomination de l'écrivain Philippe Besson au poste de consul à Los Angeles, a indiqué jeudi le syndicat.

Ce décret ajoutait à la liste des emplois dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement 22 postes de consuls généraux, dont celui de Los Angeles, alors qu'auparavant il était obligatoire qu'ils soient confiés à des agents diplomatiques ou consulaires. Philippe Besson, dont la nomination avait été annoncée mais pas officiellement publiée, avait fait savoir via son éditeur qu'il attendrait l'issue du recours en justice intenté par la CFDT avant de se rendre éventuellement dans la ville américaine. L'écrivain et scénariste, réputé proche du couple présidentiel et dont le dernier livre "Un personnage de roman" narre la conquête de l'Elysée par Emmanuel Macron, avait été nommé fin août consul général de France à Los Angeles, le chef de l'État se défendant alors de "tout copinage pour services rendus". Le décret ouvrant les 22 postes, sur un total de 89 consuls et consuls généraux de France, concerne, outre Los Angeles: Barcelone, Bombay, Boston, Le Cap, Djeddah, Dubaï, Édimbourg, Erbil, Francfort, Hong Kong, Istanbul, Jérusalem, Kyoto, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghaï et Sydney. Dans un communiqué publié le 6 septembre et intitulé : "Une réforme au service d'intérêts particuliers ?", la CFDT avait annoncé son intention de contester ce décret en justice. (Belga)