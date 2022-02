La nomination du patron de l'Agence américaine des médicaments confirmée au Congrès

(Belga) Le cardiologue et chercheur Robert Califf a été confirmé mardi à la tête de la puissante Agence américaine des médicaments, malgré les réticences de sénateurs qui l'accusaient d'avoir contribué à la crise des opiacés.

Robert Califf, qui avait déjà dirigé la Food and Drug Administration (FDA) sous Barack Obama, "a l'expérience et l'expertise nécessaires pour diriger la FDA à un moment décisif" dans la lutte contre la pandémie, avait assuré la Maison Blanche au moment de sa nomination. Aux États-Unis, l'Agence des médicaments est chargée d'évaluer l'efficacité et les risques présentés par les produits de santé pour les humains et les animaux. Elle est responsable de l'autorisation des traitements et vaccins contre le Covid-19. L'Agence régule également les normes sanitaires concernant la nourriture, les cosmétiques et la distribution des produits au tabac. Elle n'avait pas eu de dirigeant permanent depuis plus d'un an. La nomination de Robert Califf pour la diriger a été confirmée par une majorité d'élus démocrates et par quelques républicains, malgré le refus d'un sénateur désormais bien connu des Américains, Joe Manchin. Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale, qui a déjà bloqué plusieurs grandes réformes économiques et électorales de Joe Biden, a accusé Robert Califf de "porter une grande part de responsabilité" dans la crise des opiacés, en raison de ses liens avec l'industrie pharmaceutique. Cette crise est à l'origine de plus de 500.000 morts par overdose en 20 ans aux États-Unis. (Belga)