La paisible Salisbury brutalement plongée dans une affaire d'espionnage

"C'est une irruption plutôt horrible dans la vie d'une ville paisible". Un vicaire de Salisbury n'en revenait pas mardi de la possibilité qu'un ex-espion russe ait pu être empoisonné dans un centre commercial de cette commune pittoresque du sud-ouest de l'Angleterre.

Le révérend Kelvin Inglis a fêté ses 56 ans dimanche, le jour même où a eu lieu l'empoisonnement présumé de Sergueï Skripal, un ex-agent russe au service du Royaume-Uni, hospitalisé dans un état critique.

Pour prononcer son sermon, l'ecclésiastique a dû faire un grand détour pour éviter les cordons de police autour de la zone commerçante à ciel ouvert de Maltings, à une centaine de mètres de l'église Saint-Thomas où il officie. C'est là, sur un banc, que l'homme de 66 ans a été retrouvé inconscient, ainsi que sa fille de 33 ans, Youlia.

"Elle était penchée sur lui, affalée", a témoigné auprès de l'agence Press Association Freya Church, une employée d'une salle de gym toute proche qui avait donné l'alerte dimanche.

"Elle semblait être évanouie" tandis que ses yeux à lui étaient "vitreux", a-t-elle ajouté, disant avoir pensé qu'il s'agissait de sans-abri.

Tous deux restaient en soins intensifs à la suite d'une "exposition présumée à une substance toxique", dont l'origine et la nature restent à déterminer, selon la police du comté de Wiltshire.

- 'Nouveau coup dur' -

La zone restait bouclée mardi dans la ville située à environ 140 kilomètres au sud-ouest de Londres, dont l'imposante cathédrale anglicane gothique abrite l'un des derniers exemplaires originaux de la "Magna Carta", texte fondateur de la démocratie et du droit constitutionnel modernes.

Le banc était caché de la vue des passants par une tente blanche et jaune de la police tandis qu'un agent faisait le pied de grue devant la porte d'un restaurant italien de la chaîne Zizzi, fermé par la police "en lien" avec l'affaire.

Les maraîchers ont dû déplacer leurs étals alors que le marché vient à peine de rouvrir à la faveur d'une météo printanière, après une semaine d'interruption due au froid et à la neige, craignant un nouveau coup dur pour leurs affaires.

"C'est un nouveau coup dur, après dix jours de fermeture à cause de la neige", soupire Danny, un fleuriste d'une trentaine d'années, en sortant son stand.

"Cela fait certainement de l'animation. Je ne me souviens pas d'une telle excitation à Salisbury. D'abord la neige, et maintenance ça", renchérit Henry, 66 ans, un vendeur de fruits de mer.

Dans une zone résidentielle non loin du centre-ville, quelques équipes de journalistes, dont une russe, et des policiers stationnaient devant une maison de briques rouges typiquement britannique dans un cul de sac de la Christie Miller Road, où vivrait l'ancien agent russe, a constaté un journaliste de l'AFP. Les quelques voisins présents ce mardi matin préféraient éviter les médias et se murer dans le silence.

Les circonstances de l'affaire ont immédiatement fait ressurgir le souvenir de la mort d'Alexandre Litvinenko, un ex-agent du FSB (services secrets russes) et opposant à Vladimir Poutine, empoisonné en 2006 à Londres au polonium-210, une substance radioactive extrêmement toxique.

Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a assuré que "si l'enquête démontre la responsabilité d'un Etat, le gouvernement répondra de façon appropriée et ferme".