La Papouasie demande à Pékin de refinancer l'intégralité de sa dette publique

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a demandé à Pékin de refinancer l'intégralité de sa dette publique, de l'ordre de sept milliards d'euros, une requête susceptible de provoquer la colère de l'Australie et des Etats-Unis qui tentent de contrer l'expansionnisme chinois dans le Pacifique.

Les autorités chinoises ne cessent de renforcer leur présence dans la zone à coups de prêts et de financement d'infrastructures, ce qui a poussé Canberra et Washington à lancer leur propre offensive de charme pour ne pas perdre leurs alliés insulaires traditionnels. Moins de deux semaines après avoir réalisé en Australie sa première visite officielle à l'étranger depuis son arrivée à la tête du gouvernement papouasien, James Marape a annoncé mardi qu'il avait demandé à Pékin son aide pour le refinancement d'une dette publique de 27 milliards de kinas (7,1 milliards d'euros), à l'occasion d'une réunion à Port Moresby avec l'ambassadeur de Chine. "Il a dit qu'une lettre officielle serait adressée à l'ambassadeur pour qu'il la transmette à Pékin", a indiqué dans un communiqué le cabinet du Premier ministre. "Il a suggéré que la Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque de la République populaire de Chine prennent les choses en main avec le département du Trésor pour lancer les consultations." Depuis sa nomination, M. Marape s'est engagé à combattre la corruption et à réévaluer les relations de son pays avec les capitales étrangères et avec les multinationales engagées dans l'exploitation des importantes ressources minières du pays.