La parade LGBT du Mardi Gras de Sydney attire la foule pour une 40e édition symbolique

(Belga) La métropole australienne de Sydney se prépare à être prise d'assaut par un demi million de visiteurs à l'occasion du Mardi Gras et de sa populaire parade LGBT, qui fête son 40e anniversaire cette année. Une édition d'autant plus symbolique que le mariage homosexuel a récemment été autorisé dans le pays à l'issue d'une campagne très suivie.

Plus de 12.500 festivaliers accompagneront 250 chars pour former une parade bigarrée dans les rue de Sydney, samedi à 19h00 (09h00 HB). Le char des Premières Nations ouvrira la parade et sera suivi par celui des premiers militants LGBT impliqués dans l'organisation du défilé initial en 1978. Cette manifestation avait été ensanglantée par émeutes sévèrement réprimées. "Ces 12.500 personnes ne marchent pas seulement dans la parade, elles expriment qui elles sont", a expliqué Greg Clarke, le directeur créatif du festival à l'agence dpa. "Mardi Gras est l'évènement le plus important pour la communauté LGBTQI en Australie. Cette année est une véritable célébration en raison de l'égalité face au mariage, encore plus que quand nous avons commencé à l'organiser. C'est une nouvelle ère", a affirmé Don Harwin, ministre des la Culture de l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud. L'icône pop Cher participera à l'after-party officielle et devrait aussi faire une apparition dans la parade. (Belga)