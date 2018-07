La personne la plus âgée au monde est décédée

Dans la ville de Yokohama, au sud de Tokyo, Chiyo Miyako a poussé son dernier soupir dimanche. Âgée de 117 ans, elle était la personne la plus âgée au monde, a confirmé le Guiness World Records. La Japonaise est décédée peu de temps après l'homologation officielle de son record en tant que "personne en vie la plus âgée" et "femme en vie la plus âgée".



Mme Miyako est née le 2 mai 1901. Selon son entourage, elle aimait bavarder et était surnommée "la déesse". La calligraphie était sa grande passion. Elle se délectait également de sushis et d'anguilles. Son compagnon travaillant pour les chemins de fer japonais, Chiyo Miyako a eu l'opportunité de beaucoup voyager.



L'homme le plus âgé encore en vie est aussi japonais. Masazo Nonaka a célébré ses 113 printemps mercredi. À la suite du décès de Mme Miyako, les titres de "personne en vie la plus âgée" et de "femme en vie la plus âgée" doivent être réassignés.



La Française Jeanne Louise Calment détient la palme de la personne la plus âgée de tous les temps. Née en 1875, elle s'était éteinte en 1997 à l'âge respectable de 122 ans.