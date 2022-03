La photo de cette mère blessée allaitant sur son lit d'hôpital est devenue virale: Olga a sauvé son bébé de l'explosion d'un obus (photos et vidéo)

La photo d'une Ukrainienne au visage tuméfié, allaitant son enfant d’un mois et demi sur son lit d’hôpital, a fait le tour des réseaux sociaux. Cette image a été prise à l’hôpital pour enfants d’Okhmatdyt, situé à Kiev, la capitale ukrainienne. Le père du bébé est lui aussi blessé : tous trois viennent de survivre à l’explosion d’un obus. Les vitres ont explosé à l’intérieur de leur appartement. "Quand je me suis assise pour nourrir mon bébé Victoria, j'ai levé mes jambes, comme ceci, et je l'ai recouverte d'une couverture pour qu'elle ait chaud. Je pense que c’est grâce à cela que ma fille a survécu...", explique Olga, mère de la petite Victoria.

Alerté par les cris de sa femme, le père de la fillette se précipite vers elles deux, et alerte les secours. "J'ai tenté de calmer Olga. Elle était assise, penchée vers l’avant. J'ai enlevé la couverture, elle a levé la tête et le sang a coulé de son visage et de son front sur le bébé", explique Dmytro, père de Victoria.

"La mère souffre de multiples coupures profondes, décrit Anatoly Tymoshenko, médecin de l'hôpital. Il y en avait environ 25 sur le corps et la tête, toutes dues à des éclats de verre".

Protégé par sa mère, le bébé s’en sort avec quelques égratignures et contusions. La famille est prise en charge à l’hôpital pour enfants d’Okhmatdyt, où les soins se poursuivent malgré les bombardements.