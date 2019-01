La piste raciste privilégiée après une attaque sanglante à New York

(Belga) Trois responsables d'un restaurant chinois frappés à mort au marteau par un employé du bâtiment soupçonné de haine anti-asiatique: la police new-yorkaise envisage désormais de qualifier de crime raciste une attaque sordide qui s'est déroulée le 15 janvier dans un restaurant du quartier de Brooklyn.

Selon le rapport de la police, le suspect, identifié comme Arthur Martunovich, 34 ans, est entré peu après 17 heures dans un restaurant chinois d'un quartier de Brooklyn connu pour sa population russophone, et dont il est résident. Armé d'un marteau, il a attaqué le chef, le gérant et le propriétaire, semant la panique dans le restaurant. Interpellé le lendemain, il a d'abord été inculpé pour un meurtre, celui du chef du restaurant, mort dès son arrivée à l'hôpital, et de tentatives de meurtre sur les deux autres victimes, a expliqué un porte-parole de la police. Mais le gérant et le propriétaire ont succombé à leurs blessures depuis, et M. Martunovich fait maintenant face à trois chefs d'inculpation pour meurtre. La police de New York, ville symbole du "melting-pot" américain et de coexistence entre groupes ethniques, envisage de l'inculper aussi pour "crimes haineux", selon certains médias locaux. (Belga)