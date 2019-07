La plage de Fukushima rouverte aux baigneurs 8 ans après la catastrophe nucléaire

(Belga) Huit ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, la plage de Kitaizumi, à une centaine de kilomètres de la ville nippone, est à nouveau accessible aux baigneurs, surfers et jeux d'enfants depuis samedi.

Cette plage, où s'étaient déroulés les championnats du monde et national de surf, était particulièrement prisée des planchistes avant l'accident nucléaire et le tsunami qui s'est abattu sur la région côtière en mars 2011. Un tremblement de terre de magnitude 9 au large de l'île avait provoqué un tsunami et un accident nucléaire dans la centrale Daiichi Nuclear Power Station de Fukushima. La catastrophe avait coûté la vie à 18.500 personnes. "J'ai grandi face à la mer. Revenir ici pour la première fois en 8 ans fait naître en moi un sentiment de nostalgie", s'émeut une habitante, Sayaka Mori, face aux journalistes de l'agence de presse Kyodo News. Sa maison près de la plage avait été balayée par le tsunami. (Belga)