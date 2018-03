La plus ancienne bouteille à la mer de l'histoire vient d'être retrouvée: découvrez ce qui avait été envoyé en 1886 (photos et vidéo)

Une bouteille contenant un message vieux de 132 ans a été trouvée par des marcheurs sur une plage australienne, ce qui en fait le plus ancien exemple connu de "bouteille à la mer", ont annoncé mercredi des responsables australiens.

La bouteille rectangulaire était à moitié enfouie dans le sable près de Wedge Island, à 160 km au nord de Perth, a indiqué dans un communiqué Western Australia Museum (WAM), l'organisation publique gérant les musées de l'état d'Australie-Occidentale. Elle a été découverte en janvier par une promeneuse, Tonya Illman. Il a fallu 6 semaines d'investigations, jusqu'en Allemagne, pour authentifier son origine et déterminer qu'elle aurait été jetée le 12 juin 1886 dans l'océan Indien à 950 km des côtes par un bateau allemand, le Paula, dans le cadre d'expériences scientifiques visant à comprendre les régimes de courants et améliorer les routes maritimes.



"Il s'agissait d'une jolie bouteille ancienne alors je l'ai ramassée en me disant qu'elle irait bien sur ma bibliothèque", a déclaré Mme Illman, citée dans le communiqué de Western Australia Museum. "C'est la petite amie de mon fils qui a découvert le message en tentant de vider le sable de la bouteille. La note était mouillée, enroulée de façon serrée et enveloppée dans du fil." Plus tard, le groupe fait sécher le message avant de le dérouler et de découvrir une inscription imprimée en allemand et des mots écrits à la main, presque effacés.



















TRADUCTION DE LA NOTE

Cette bouteille a été jetée par-dessus bord le 12 Juin 1886, à 32°49' de latitude sud et 105°25' de longitude est par rapport à Greenwich, par ???, navire : Paula origine (du navire) : ??? Capitaine : ??? voyageant de ??? à ???

Le découvreur est invité à envoyer la (cette) note, après avoir complété les informations demandées sur la page, à la Deutsche Seewarte de Hambourg ou au consulat allemand le plus proche pour le transport à cette autorité.