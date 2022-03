La plus grande centrale nucléaire d'Europe sous contrôle russe: un tournant dans cette guerre? L'analyse d'un spécialiste

L'armée russe occupe vendredi la plus grande centrale nucléaire ukrainienne, où des bombardements dans la nuit ont fait craindre une catastrophe, au neuvième jour d'une offensive accompagnée d'une répression croissante de toute voix dissidente en Russie.



Dans le sud du pays, la centrale nucléaire de Zaporojie, plus grande centrale nucléaire d'Europe, touchée dans la nuit par des frappes d'artillerie russe selon les Ukrainiens, a été le théâtre d'un incendie qui a suscité l'inquiétude. Mais en début de matinée, le régulateur ukrainien a indiqué que le feu, qui avait touché un laboratoire et un bâtiment de formation, avait été éteint et qu'aucune fuite radioactive n'avait été détectée.

En quoi la prise d'une centrale nucléaire est-elle importante ? Joseph Henrotin, spécialiste de la stratégie militaire, a livré son analyse dans le RTL INFO 13H.

"Personnellement, je vois 3 points. Le premier est assez classique. La centrale se trouve sur un des axes de progression des forces russes. De facto, il faut la prendre la sécuriser", explique-t-il. "Si vous prenez une centrale nucléaire, vous prenez un sanctuaire. C'est-à-dire que les Ukrainiens ne vont pas mener de contre-attaque sur le site, ne serait-ce que du point de vue des retombées politiques que cela peut avoir. Le troisième point est que cette centrale nucléaire, parce qu'elle est puissante, le fait de la contrôler permet de réduire l'approvisionnement électrique global de l'Ukraine. Ce qui a une incidence sur la conduite des opérations militaires. Toutes les installations n'ont pas de groupes électrogènes. Par ailleurs, ces groupes électrogènes sont dépendants des réserves de carburants qui sont elles-mêmes amenées à se réduire. Cela a une incidence pour les pc opératifs, pour les pc stratégiques, pour les médias, les hôpitaux, toute une série d'infrastructures."

Ce ne sont pas les réacteurs qui ont été visés, mais bien des bureaux et bâtiments voisins. Quel était l'intérêt de viser ces bâtiments ? "C'est simplement la prise du site. Ces derniers jours, on a vu les images de civils ukrainiens qui barricadaient l'accès à la centrale. Ce qu'on a pu voir, c'est la réduction de la défense ukrainienne autour de la centrale."

Des tirs, même des tirs de char, sur une centrale, peuvent-ils atteindre et endommager un réacteur ? Ou sont-ils protégés ? "A priori, il y a plusieurs couches avant d'arriver aux réacteurs. Vous allez trouver un certain nombre d'installations sur le chemin de la progression de l'obus. Avant même d'arriver au réacteur, l'obus devra pénétrer une micro enceinte dans lequel le réacteur se trouve. Ensuite, il y a un réacteur, qui part définition, est épais. Avant d'en arriver au coeur, il faut des capacités explosives supérieures que celles d'un obus de 125 mm".

