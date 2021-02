La plus grande toile du monde vendus aux enchères pour les enfants pauvres

L'artiste britannique Sacha Jafri sur son oeuvre, la plus grande toile d'art au mondeGIUSEPPE CACACE

Des morceaux de la plus grande toile d'art au monde seront vendues aux enchères à Dubaï pour récolter des millions de dollars versées à des œuvres caritatives pour les enfants de pays pauvres, a déclaré jeudi l'artiste britannique Sacha Jafri.

"Journey of Humanity" ("Voyage de l'humanité", en français), qui mesure 1.500 mètres carrés, a été divisé en 70 œuvres encadrées et dévoilées pour la première fois pour être vendues aux enchères au cours des deux prochaines années.

Ces oeuvres colorées et de différents tailles ont été exposées sur les murs du luxueux hôtel Atlantis de Dubaï.

Sacha Jafri a travaillé sur cette fresque grande comme deux terrains de football dans cet hôtel où il a été confiné l'année dernière.

L'objectif est de réunir au moins 30 millions de dollars (24,5 millions d'euros) pour financer des initiatives liées à la santé et l'éducation d'enfants de pays pauvres.

"Je ne veux pas que ce soit une initiative isolée. Je veux vraiment aider à changer le monde, et la façon de le faire est de donner accès à internet aux communautés les plus pauvres", a déclaré à l'AFP l'artiste de 44 ans, basé à Dubaï.

"Nous pourrons alors apporter l'éducation, et leur donner une véritable éducation", espère-t-il.

Pendant sept mois et à un rythme de 18 à 20 heures par jour, Sacha Jafri a travaillé sur le projet avec près de 300 couches de peinture, en utilisant plus de 5.000 litres et environ 1.000 pinceaux.

Le travail a été achevé fin septembre, peu avant que le Guinness ne confirme qu'il s'agissait bien de la plus grande toile artistique au monde.

Des enfants de 140 pays ont indirectement participé à l'oeuvre en lui envoyant leur peinture.