La police américaine découvre un enfant dans une niche

(Belga) La police a découvert un enfant de 1,5 an vivant dans une niche au milieu de centaines d'animaux sur un terrain du comté de Henry dans l'Etat du Tennessee aux Etats-Unis. La mère de l'enfant ainsi que son beau-père et le père de ce dernier ont été arrêtés pour maltraitance infantile et animale.

La niche dans laquelle vivait l'enfant faisait 1,20 mètre sur 1,20 mètre et ne contenait que des jouets. Le garçonnet a été pris en charge par les services sociaux. Parmi les 700 animaux retrouvés figuraient des serpents dont un boa constricteur long de 3 mètres, des chiens, des chats, des lapins, des poules et des souris. Le sol d'une caravane se trouvant également sur ce terrain était jonché d'excréments et infesté de cafards. La police, qui est intervenue après avoir reçu un renseignement anonyme, a également découvert 17 armes à feu ainsi qu'une centaine de plants de cannabis. (Belga)