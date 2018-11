La police colombienne met la main sur une demi-tonne de cocaïne

(Belga) La police colombienne de lutte contre les stupéfiants a découvert une demi-tonne de cocaïne à l'aéroport de Bogota. La drogue était dissimulée dans des appareils ménagers qui allaient être expédiés par avion vers l'île de San Andrés, ont annoncé les autorités dimanche.

Selon la police, le chargement appartenait à un gang criminel puissant, le Clan del Golfo, et a une valeur marchande de 4 millions de dollars. "La drogue était cachée dans des machines à laver industrielles modifiées pour le trafic de drogues", a indiqué le directeur de la police anti-narcotrafic Fabian Cardenas. Les appareils étaient déjà passés à travers les scanners de sécurité et allaient être chargés à bord d'un avion cargo lorsque des agents de police ont décidé d'effectuer un contrôle supplémentaire avec des chiens renifleurs. La cocaïne était destinée à l'île colombienne de San Andrés, au large des côtes nicaraguayennes dans la mer des Caraïbes. Elle devait ensuite être acheminée vers l'Amérique du Nord par bateau. L'opération n'a pas entraîné d'arrestation, bien qu'elle soit l'une des plus importantes menées à l'aéroport de Bogota El Dorado. (Belga)