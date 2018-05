La police indonésienne met fin à une mutinerie dans une prison

(Belga) La police indonésienne a mis fin jeudi à une mutinerie dans une prison ou 150 détenus soupçonnés de terrorisme avaient pris des gardiens en otage, ont indiqué les autorités locales. Cinq membres de la police d'élite antiterrorisme et un détenu ont été tués.

Des explosions et coups de feu avaient retenti jeudi matin dans cette prison située à 25 km au sud de la capitale Jakarta. En fin de compte, les dix derniers insurgés se sont rendus. Les prisonniers étaient parvenus à mettre la main sur 36 armes qui avaient été saisies par la police et étaient restées dans l'établissement. Le groupe terroriste Etat islamique a revendiqué le soulèvement via sa chaîne de propagande Amaq, mais cette information a été démentie par les autorités indonésiennes. Selon ces dernières, la rébellion a été déclenchée après que de la nourriture envoyée par des familles a été confisquée pour des contrôles. (Belga)