La police turque suspecte le meurte d'un journaliste au consulat saoudien à Istanbul

La police turque est d'avis que le journaliste Jamal Khashoggi a été tué au consulat saoudien à Istanbul, ont indiqué des sources à des agences de presse internationales. Le journaliste était porté disparu depuis plusieurs jours, après une visite au consulat. L'ambassadeur saoudien a été convoqué par les autorités turques.

M. Khashoggi s'est rendu au consulat saoudien pour pouvoir obtenir un document en vue de son mariage avec sa fiancée turque. Mais cinq heures après la fermeture des bureaux, la jeune femme et des amis attendaient toujours le retour du journaliste et ils ne l'ont pas revu depuis. Les autorités turques ont ouvert une enquête judiciaire. Samedi, deux sources anonymes ont indiqué à l'agence de presse Reuters que la police est d'avis que l'homme a été tué au consulat, que l'acte a été prémédité et que le corps a disparu."La police estime dans ses premières conclusions que le journaliste a été tué au consulat par une équipe venue spécialement à Istanbul et repartie dans la même journée", a aussi déclaré source proche du gouvernement à l'AFP. Le consulat-général saoudien a affirmé dans la journée plus tôt que son pays contribuerait à l'enquête. Il n'a pas souhaité commenter s'il pouvait s'agir d'un enlèvement. Le journaliste était critique envers le régime saoudien. Il avait vécu l'an passé à Washington.