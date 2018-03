La Pologne achète le système antimissile américain Patriot

La Pologne, membre de l'Otan et de l'UE, a acheté mercredi pour 4,75 milliards de dollars (3,8 mds EUR) le système antimissile américain Patriot, destiné à renforcer sa défense anti-aérienne au moment où les tensions sont vives entre l'Occident et la Russie.

Les livraisons des premières batteries mobiles sont prévues à partir de 2022 et elles devraient être opérationnelles en 2023.

Le système Patriot, construit par la société américaine Raytheon, avec des équipements fournis par Lockheed Martin et Northrup Grumman, sert à intercepter des missiles balistiques tactiques, des missiles de croisière, ainsi que des avions et des drones.

En Pologne, il constituera la partie centrale du système de défense antiaérienne à moyenne portée "Wisla".

L'achat du système Patriot, négocié depuis plusieurs années, intervient au moment où les tensions entre l'Occident et la Russie, nées après l'annexion de la Crimée en 2014, sont particulièrement vivres après l'empoisonnement, attribué à Moscou, qui dément, d'un ex-espion russe en Grande-Bretagne.

La Russie a dans le passé dénoncé les projets de déploiement du système Patriot en Pologne et en Roumanie, affirmant qu'il violait un ancien traité de 1987.

En novembre dernier, le parlement roumain a donné son feu vert à l'achat de sept batteries Patriot pour près de quatre milliards de dollars.

De son côté, Moscou a été accusé le mois dernier par la Lituanie de déployer "en vue d'une présence permanente" dans l'enclave de Kaliningrad, voisine tant du pays balte que de la Pologne, des missiles Iskander capables de transporter des ogives nucléaires.

- Le plus grand achat -

"Nous signons aujourd'hui un contrat pour la livraison d'un système moderne qui a fait ses preuves dans de nombreux pays et grâce à lui nous rejoignons le groupe exclusif des Etats possédant une arme efficace garantissant leur sécurité", a dit le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak qui a signé le document remis ensuite à l'ambassadeur des Etats-Unis Paul W. Jones.

Le ministre a souligné qu'il s'agit du plus grand achat d'armement dans l'histoire de la Pologne.

Elle sera "un leader global du développement de la défense antiaérienne et antimissile et notre premier partenaire qui utilisera le système de commandement le plus moderne en même temps que l'armée américaine", a dit l'ambassadeur américain.

"En avril on passe aux négociations concernant la phase deux. Lors de la phase deux, la Pologne obtiendra le plus moderne radar à 360°, mais également davantage de missiles et de batteries", a-t-il ajouté. Les premières batteries livrées seront équipées de radars sectoriels.

"La Pologne sera plus sûre, l'Otan plus forte et notre coopération militaire plus étroite que jamais", a affirmé le diplomate.

La première phase sur laquelle porte le contrat signé mercredi prévoit la livraison de deux batteries avec le système IBCS. Il s'agit notamment de quatre radars AN/MPQ-65, quatre stations de contrôle d'engagement ECS, six centre d'engagement d'opérations EOC et seize systèmes de lancement M903 ainsi que 208 missiles et 12 lignes radio IBCS.

La cérémonie de signature s'est déroulée dans une usine de radars militaires, en présence du président Andrzej Duda, qui a parlé d'un "moment historique" et du Premier ministre Mateusz Morawiecki.

- Transfert de technologies -

"Nous renforçons aujourd'hui l'alliance (atlantique), nous renforçons notre sécurité et celle de toute l'Europe centrale", a dit M. Morawiecki aux journalistes à l'issue de la cérémonie.

La semaine dernière, la Pologne a signé avec les Etats-Unis un accord portant sur l'offset - les investissements compensatoires - dans le cadre de ce contrat, d'une valeur totale de 225 millions d'euros. Le ministre de la Défense s'est alors félicité du transfert de technologies qui renforcera les capacités de l'industrie polonaise de défense.

A terme, plusieurs éléments du système Patriot doivent être fabriqués en Pologne. Le contrat d'offset prévoit notamment que la Pologne pourra acquérir des capacités de commandement et de guidage avec le système IBCS, de production et d'entretien de batteries et de véhicules de transport et de chargement, et enfin de production et d'entretien de canons de 30 mm Bushmaster.