La Pologne achète près de 400 chars et obusiers à la Corée du Sud

(Belga) La Pologne a conclu d'acheter près de 400 chars de combat et obusiers à la Corée du Sud, a indiqué le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak vendredi soir.

L'accord, que les médias sud-coréens évaluent à plusieurs milliards de dollars, a été signé en juillet et prévoit la livraison pour 2025 de 160 chars de combats K2, la formation pour les manier, les équipements logistiques associés et des munitions. Ces chars seront stationnés sur la base militaire de Morag, dans le nord de la Pologne. Les dix premiers doivent être livrés dès cette année, a précisé M. Blaszczak. Le pays achète également 212 obusiers automoteurs K9, dont 24 seront livrés dans le courant de l'année. Ceux-ci sont destinés à remplacer les armes que la Pologne a données à l'Ukraine. La Pologne, membre de l'UE et de l'Otan, est l'un des principaux soutiens militaires et politiques de l'Ukraine. La guerre en Ukraine a fait naître à Varsovie la crainte que la Pologne ne soit elle aussi confrontée à une attaque de la Russie. (Belga)