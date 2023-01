La poussette électrique ou la voiture qui change de couleur: les nouveautés les plus étonnantes du salon des nouvelles technologies de Las Vegas

Grande messe de l'innovation électronique, le salon des nouvelles technologies se tient actuellement à Las Vegas pendant 4 jours. L'occasion pour les fabricants d'exposer leurs dernières inventions aux yeux du monde.

Une voiture qui change de couleur, des rollers électriques ou même un indicateur de maturité pour savoir si un avocat est comestible, non, vous ne rêvez pas, ces inventions existent. C'est à Las Vegas que se tient actuellement le salon des nouvelles technologies. Un rendez-vous incontournable pour découvrir les innovations du futur.

Cette année, les différentes marques présentes ont encore réussi à redoubler d'ingéniosité pour impressionner le public et les médias. Un exemple ? Le constructeur automobile BMW a dévoilé le prototype d'une voiture qui change de couleur.

Et afin de pousser le spectacle au maximum, l'acteur américain Arnold Schwarzenegger était invité à s'exprimer à propos de cette nouvelle voiture. "Dans la plupart de mes films, les machines représentaient l'ennemi. Aujourd'hui, ils ont trouvé le moyen d'en faire un allié" a-t-il déclaré.

À côté des grandes marques, on y trouve aussi des plus petits constructeurs. Kevin Huang à, par exemple, inventé la poussette pour bébé qui avance toute seule. "C'est la poussette la plus intelligente au monde. Elle est gérée par une intelligence artificielle avec vision par ordinateur" explique-t-il.

Pendant 4 jours, ce sont plus de 100.000 professionnels venant d'une centaine de pays qui viendront exposer et découvrir les innovations de demain.