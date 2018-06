La Première ministre néo-zélandaise a quitté la maternité

(Belga) La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a quitté dimanche la maternité d'Auckland où elle avait été admise pour la naissance d'une petite fille, devenant la seconde dirigeante de gouvernement au monde à avoir un enfant alors qu'elle est en fonction.

S'exprimant publiquement pour la première fois depuis la naissance du bébé jeudi, Mme Ardern, 37 ans, a révélé qu'elle et son compagnon Clarke Gayford, 40 ans, avaient décidé d'appeler leur premier enfant Neve Te Aroha Ardern Gayford. "Nous avons choisi Neve simplement parce que nous l'aimons, et quand elle est venue au monde, c'était comme si ce prénom lui allait", a déclaré la Première ministre, portant le bébé dans ses bras. Mme Ardern s'est dit impressionnée par tous les messages de félicitations reçus aussi bien de Nouvelle-Zélande que d'autres pays, tels ceux de la famille royale britannique incluant la Reine Elizabeth II d'Angleterre ainsi que le duc et la duchesse de Sussex, le Prince Harry et son épouse Meghan. "Nous tenions à dire merci (aux Néo-Zélandais pour leur soutien) et que nous allons tous très bien. Nous manquons de sommeil mais allons super bien", a-t-elle ajouté. La Première ministre charismatique est la deuxième au monde, après la Pakistanaise Benazir Bhutto en 1990, à donner naissance à un enfant alors qu'elle est chef de gouvernement. Arrivée au pouvoir en octobre 2017, quelques mois à peine après avoir pris les commandes du parti travailliste néo-zélandais, Mme Ardern avait été portée par une impressionnante vague de sympathie appelée "Jacinda-mania" par les médias, qui lui avait valu d'être comparée au Français Emmanuel Macron et au Canadien Justin Trudeau. (Belga)