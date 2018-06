La princesse Astrid faite "Invitée d'honneur" de la Ville de Buenos Aires

(Belga) La Ville de Buenos Aires a remis lundi le titre d'"Invitée d'honneur" (Visitante illustre) à la princesse Astrid, en marge de la mission économique qu'elle emmène actuellement en Argentine et en Uruguay. Ce titre lui a été remis "dans l'espoir de resserrer les liens entre les deux pays", selon les mots de Francisco Quintana, premier vice-président de la 'Legislatura' de la capitale argentine.

La princesse était déjà venue dans ce pays d'Amérique du Sud il y a six ans, à titre privé, a-t-elle confié à ses hôtes. Elle leur a dit "adorer l'Argentine" et expliqué avoir alors visité de nombreux lieux touristiques comme Calafate ou les chutes d'Iguazú. La cérémonie officielle aurait normalement dû avoir lieu au siège du gouvernement local. Mais, en raison de la grève générale des services publics et des risques de routes bloquées et d'embouteillages, les autorités ont finalement décidé de déplacer l'événement à l'hôtel où séjourne la délégation belge. La soeur du Roi s'est vue remettre à cette occasion une médaille ainsi qu'un diplôme. Elle s'est montrée "très honorée" de recevoir une telle distinction. Accompagnée des différents ministres accompagnant la délégation officelle (Didier Reynders, Kris Peeters, Pierre-Yves Jeholet, Philippe Muyters et Pieter De Crem) et de l'ambassadeur de Belgique en Argentine Peter Maddens, elle a également relevé sa chance "d'être entourée d'autant d'hommes". Tous ont également reçu une statuette représentant un couple en train de danser le tango, une danse qui fait véritablement partie de la culture argentine. (Belga)