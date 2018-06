La princesse Astrid réinaugure une statue de Rik Wouters à Buenos Aires

(Belga) La princesse Astrid a inauguré lundi à Buenos Aires une statue rénovée dessinée par le Belge Rik Wouters, en marge de la mission économique belge qui a lieu actuellement en Argentine et en Uruguay. Elle avait été offerte en 1963 à la capitale sud-américaine en même temps que la création de la Plaza Bélgica. Le roi Baudouin l'avait ensuite inaugurée officiellement lors d'une visite d'Etat deux ans plus tard. Mais elle avait finalement été retirée de son emplacement en 2012 pour être restaurée, avant de retrouver son emplacement d'origine lundi.

La statue, appelée'Afanes Hogarenos' (Souci domestique en français), a été créée en 1912. "C'est l'une des oeuvres les plus importantes de Rik Wouters et les plus prestigieuses de Buenos Aires", a souligné Peter Maddens, l'ambassadeur de Belgique en Argentine. "Ce cadeau du gouvernement belge à la Ville de Buenos Aires a été fait pour célébrer l'amitié et et la collaboration entre nous. Elle est le symbole parfait de la dynamique renouvelée entre la Belgique et l'Argentine", a rajouté Kris Peeters, ministre fédéral de l'Economie et de l'Emploi. Selon lui, la relation entre les deux pays a toujours été bonne mais a évolué à un autre niveau récemment. A le croire, les entreprises belges qui avaient accompagné le ministre lors d'un voyage officiel en novembre dernier ont ainsi fait de gros progrès pour trouver des partenaires locaux, des marchés et des opportunités d'investissement. Les exportations belges vers l'Argentine ont en outre augmenté de 26,4% l'an dernier, pour une valeur de 640 millions d'euros, a-t-il souligné. "L'évolution de la forte coopération ne s'arrêtera pas dans les années à venir", a encore assuré Kris Peeters. "La mission économique en cours en est la meilleure preuve." (Belga)