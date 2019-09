La rappeuse américaine Nicki Minaj annonce sa retraite

(Belga) La rappeuse américaine Nicki Minaj a surpris ses fans jeudi en annonçant qu'elle prenait se retraite pour se concentrer sur sa vie familiale.

"J'ai décidé de prendre ma retraite et de profiter de ma famille", a-t-elle tweeté jeudi. La New-Yorkaise de 36 ans, connue pour son style provocateur et ses tubes comme "Anaconda", est fiancée avec un responsable de l'industrie musicale américaine, Kenneth Petty. Ils doivent se marier dans les prochains mois alors qu'ils avaient déjà eu une histoire pendant leur adolescence. Kenneth Petty a été reconnu coupable de viol en 1995. Nicki Minaj l'avait excusé: "Il avait 15 ans, elle en avait 16..." Depuis 2010, elle a sorti quatre albums et collaboré fréquemment avec des grandes stars nord-américaines du rap, comme Drake ou Lil Wayne. Son style haut en couleurs, ses imitations et son évocation crue de la sexualité lui ont permis de conquérir les classements américains de ventes de disques. Elle cite comme références musicales des grands noms de la scène new-yorkaise des années 1990, comme Foxy Brown, une des premières grandes stars féminines du rap, ou Jay-Z. "Une rappeuse étincelante avec un talent pour les accents comiques et les tournures de phrase inattendues", écrivait à son propos le New York Times en 2018. "L'exagération personnifiée, hors-norme dans sa musique, sa personnalité et son look". Nicki Minaj a récemment fait la une des journaux en raison de ses altercations avec Cardi B, l'autre rappeuse à succès du moment. Elle a sorti en juin un nouveau single, "Megatron", et avait expliqué travailler sur un nouvel album. Les annonces de retraite sont légions dans le rap. Cependant, les artistes finissent souvent par en sortir. (Belga)