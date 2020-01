La rappeuse Cardi B tentée par la politique

La rappeuse Cardi B, connue pour ses attaques contre Donald Trump et son soutien à Bernie Sanders, envisage de faire de la politique: c'est ce qu'elle a tweeté dimanche, en évoquant la possibilité de briguer un poste au Congrès.

"Je crois que je veux faire de la politique. J'aime vraiment le gouvernement, même si je ne suis pas d'accord avec le gouvernement", a indiqué la rappeuse de 27 ans sur son compte Twitter, suivi par 8,7 millions de personnes.

"Je crois vraiment que si je reprends des études et que je me concentre, je pourrais faire partie du Congrès", a-t-elle ajouté plus tard. "Sérieux, j'ai tellement d'idées sensées. J'ai juste besoin de deux-trois ans d'études et je peux changer les choses".

La rappeuse originaire du Bronx, connue pour son langage fleuri, est devenue une vedette en 2017 avec son hit Bodak Yellow.

Elle appuie publiquement le très à gauche sénateur du Vermont Bernie Sanders pour la présidentielle de novembre. Ils ont notamment défrayé la chronique en se retrouvant l'été dernier pour un entretien à Detroit dans un salon de manucure.

L'artiste, connue pour porter des faux ongles extravagants, avait alors longuement discuté avec M. Sanders de violences policières, de hausse du salaire minimum et de dette étudiante dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube du sénateur.

La rappeuse est néanmoins dans le collimateur de la justice pour avoir provoqué une rixe dans une boîte de nuit du Queens en août 2018.

Inculpée pour 14 chefs d'accusation, Cardi B, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almanzar, risque un procès, même si aucune date n'a encore été fixée et qu'un accord avec le procureur, qui lui assurerait une peine réduite, n'est pas exclu.