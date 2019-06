La RDC demande à intégrer la Communauté d'Afrique de l'Est

(Belga) La République démocratique du Congo (RDC) a fait une demande d'adhésion à la Communauté d'Afrique de l'Est en vue d'augmenter les échanges régionaux, a annoncé jeudi le président congolais Félix Tshisekedi.

La RDC partage une longue frontière avec quatre des pays membres de cette organisation régionale, qui regroupe le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. "La République démocratique du Congo a récemment fait une demande d'adhésion à la Communauté d'Afrique de l'Est. Cela nous permettra de faire tomber les barrières douanières et d'accentuer les échanges entre nos pays respectifs", a déclaré M. Tshisekedi au premier jour d'une visite en Tanzanie. Il a souligné en particulier la nécessité de doter la région "d'infrastructures routières et énergétiques" transfrontalières et a ainsi dit soutenir le projet de chemin de fer reliant le port tanzanien de Dar es Salaam à l'est de la RDC en passant par le Rwanda. "Nos pays doivent s'inscrire dans un développement basé sur la démocratie et les libertés afin de promouvoir des Africains à même de concurrencer les autres peuples de ce monde" ", a ajouté Tshisekedi. La RDC est déjà membre de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) (Belga)