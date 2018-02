La Reine et le président ghanéen échangent en matière de coopération au développement

(Belga) La reine Mathilde et le ministre fédéral de la Coopération au développement Alexander De Croo ont rencontré vendredi le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ils ont évoqué la situation du pays et la manière d'y implanter les objectifs de développement durable (ODD), en partageant les "bonnes pratiques".

La Reine a été invitée par le président en sa qualité de membre des "avocats des ODD", un groupe de 17 personnalités dont M. Akufo-Addo assure la co-présidence avec le Premier ministre norvégien Erna Solberg. Le parti du chef de l'Etat, le New Patriotic Party (NPP), a remporté les élections en décembre 2016. Le président plaide pour une politique tournée vers les affaires et contre la corruption afin résoudre les problèmes auxquels est confronté le Ghana. Le gouvernement ghanéen a ainsi rendu l'enseignement secondaire gratuit. Il s'agit d'une étape importante afin de sortir les familles de la pauvreté, mais également afin de combattre la violence contre les enfants et d'empêcher les mariages précoces. Un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, et 38% des jeunes filles entre 15 et 19 ans ont déjà subi de mauvais traitements. Un cinquième des adolescentes sont mariées avant 18 ans. Dans les campagnes du nord du pays, ce taux atteint même 36%. (Belga)