La Russie a attaqué Kiev, la capitale de l'Ukraine, vendredi matin: "L'objectif est de créer la panique, de déstabiliser le centre du pouvoir"

Des explosions ont été entendues vendredi matin à Kiev - des tirs "horribles" de missiles russes selon le chef de la diplomatie ukrainienne - au lendemain de l'attaque déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, dont le président a décrété la mobilisation générale. Nicolas Gosset, chercheur à l'institut royal de défense, a analysé la situation pour nous.

Est-ce que l'objectif des Russes, c'est de prendre le contrôle de la capitale ukrainienne ? Pour y installer un gouvernement pro-russe ?

"C'est toujours très conjoncturel et difficile d'être catégorique (sur les intentions de Vladimir Poutine), mais vu la très grande proximité, à présent, des forces russes, qui ont pris le contrôle d'une grande base aérienne à proximité de la capitale ; et vu l'intensification des bombardements et leurs dégâts ; on se rend compte qu'il s'agit, au minimum, de mettre Kiev en étau. Je ne me prononcerai pas maintenant sur la volonté russe de prendre Kiev, même si c'est mon sentiment ; mais je n'ai rien qui me permette de l'affirmer de manière catégorique. En resserrant l'étau, l'objectif (des Russes) est a minima de créer la panique et de déstabiliser complètement le centre du pouvoir ukrainien".