La Russie a commencé à vacciner la population contre le Covid-19: "Nous pouvons produire plusieurs millions de doses par mois"

En Russie, la vaccination à grande échelle contre le Covid-19 a commencé. Le vaccin "Spoutnik" a été développé par un laboratoire russe. Il sera administré à partir du samedi 5 décembre à Moscou. Cette première étape est réservée aux professions les plus exposées.



Vladimir Poutine veut agir sans délai pour inverser la tendance des chiffres des contaminations et faire de la Russie le premier pays au monde à distribuer largement son vaccin. Plus de deux millions de doses auraient déjà été produites.



"Nous avons déjà mis en service notre plus gros équipement. Des réacteurs de 1000 litres. Ils sont parmi les plus importants au monde et nous sommes maintenant capables de produire plusieurs millions de doses par mois", a expliqué Danill Talansky, directeur de Generium-Next.



Et pour cette première vague, la priorité est donnée aux médecins, aux enseignants et aux travailleurs sociaux. Selon un sondage, 59% des Russes se disent réticents à être vaccinés.



"Pour être honnête, je ne sais pas, car je n'ai lu aucune recherche sur ce vaccin. S'il fonctionne ou non. Mais je suis sûre qu'il n'y a rien de mal avec la vaccination. Je ne suis pas une anti-vaccin", a confié une Russe.



"Le fait qu'ils vont commencer la vaccination de masse est une bonne chose. Cela donne la possibilité de renverser la vapeur, de réduire le taux d'infection. Pas tout de suite bien sûr. Le facteur temps est significatif", a expliqué un Russe.



"Je pense que c'est la seule solution dans cette situation. Je me ferais probablement vacciner, mais pas maintenant. Probablement un peu plus tard. À la fin de la vague j'aurais probablement un vaccin", a dit une passante interrogée.



La campagne de vaccination est donc lancée alors que la troisième phase des essais cliniques n'est pas encore terminée. Les autorités russes font confiance aux deux premières phases et annoncent une efficacité de 95%.

